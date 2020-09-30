شكرا لقرائتكم خبر عن الشيخ نواف الأحمد يؤدي القسم أميراً للكويت والان نبدء بالتفاصيل

- سأبذل ما بوسعي للحفاظ على الكويت وحماية أمنها

أدى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد القسم الدستوري أميراً للكويت وفقا لنص المادة (60) من الدستور الكويتي، وذلك في قاعة عبدالله السالم في مجلس الامه. متعهدا ببذل ما بوسعه للحفاظ على الكويت وحماية أمنها، وداعيا إلى توحيد الصفوف في مواجهة التحديات

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن خلال بيانه تعيين صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرًا لدولة الكويت ، وهو الأمير الـ 16 للبلاد ، خلفا لسمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه أمس عن عمر يناهز الـ 91 عامًا.

ويتمتع الشيخ نواف الأحمد، بمسيرة حافلة بالعطاء، تدرج فيها سلم المسئولية، شاغلاً خلالها العديد من المناصب المهمة.

واختير الشيخ نواف الأحمد ولياً للعهد عام 2006، بإجماع من أفراد الأسرة الحاكمة؛ نظراً لما يتمتع به من شعبية واسعة فى الأسرة ولدى مختلف فئات المجتمع، حيث عرف بحسمه وتواضعه وحبه للعمل والإخلاص فيه بعيداً عن الأضواء.

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ويعد أحد مؤسسى الكويت الحديثة إذ ساهم مع الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد فى إرساء دعائم الدولة وشارك فى عمليات النهضة والبناء التى شهدتها البلاد عقب الاستقلال.

أدى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد القسم الدستوري أميراً للكويت وفقا لنص المادة (60) من الدستور الكويتي، وذلك في قاعة عبدالله السالم في مجلس الامه.

وقال الشيخ نواف: انه قضاء الله و قدره وانه وحده سبحانه الذي لا يحمد على مكروه سواه، فقد رحل عنا رمزا شامخا من رموزنا الخالدين، قدم الكثير لوطنه و شعبه وامته، وترك ارثا زاخرا بالانجازات المشهودة محلياً و عربياً و إسلامياً ودولياً.

وأضاف: نستذكر بكل الاعتزاز والاهتمام التوجيهات السديدة لسمو الأمير الراحل والنصائح الأبوية التي تعكس عشقه لكويتنا الغالية وأهل الكويت الكرام والتي ستظل نبراساً هادياً لنا ونهجاً ثابتاً

وتابع: تعرضت الكويت خلال تاريخها الطويل لتحديات جادة و قاسية نجحنا بتجاوزها متعاونين متكاتفين، ويواجه وطننا العزيز اليوم ظروفا وتحديات خطيرة لا سبيل لتجاوزها الا بوحدة الصف وتظافر جهودنا جميعا لخيرو رفعة الكويت و اهلها.

ونؤكد اعتزازنا بدستورنا ونهجنا الديموقراطي، وحرصنا على تجسيد روح الاسرة الواحدة التي عرف بها مجتمعنا الكويتي، وإنني إذ اتصدى لحمل المسؤولية الجسيمة بروح الأمل و الطموح لأعاهد الله و شعب الكويت أن ابذل غاية جهدي حفاظا على رفعة الكويت وحماية لأمنها و استقرارها.