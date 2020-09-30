شكرا لقرائتكم خبر عن «إن شاء الله ».. بايدن يرد على ترامب بـ«العربية» في المناظرة والان نبدء بالتفاصيل

فاجأ المرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، المتابعين باستخدامة كلمة "إن شاء الله" في رده على الرئيس دونالد ترامب.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير من مناظرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، وتفاعل المغردين بعد كلمة بايدين: «ان شاء الله» لمنافسه الرئيس الامريكي دونالد ترامب .

وفي الفيديو يتوجه بايدن إلى ترامب ساخراً ويقول: "إن شاء الله"، وذلك في معرض حديث الرئيس الأميركي عن أموال الضرائب التي تهرب منها.

وكان المحاور وجه لترامب سؤالاً قائلاً: "دفعت الملايين من الدولارات؟ (كضرائب)"، ليجيب ترامب: "نعم ملايين الدولارات وستتسنى لكم فرصة رؤيتها". عندها قاطعه بايدن قائلاً: "متى؟ إن شاء الله"، ملمحاً بعبارته هذه إلى أنّ ما قاله ترامب لن يحصل أبداً.