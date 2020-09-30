شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتعاقد على 25 مليون جرعة من اللقاح الروسي والان نبدء بالتفاصيل
قال صندوق الثروة السيادي الروسي اليوم الأربعاء إنه وافق على توريد 25 مليون جرعة من لقاحه المحتمل لمرض كوفيد-19 إلى مصر عبر شركة فاركو التي وصفها بأنها واحدة من مجموعات صناعة الأدوية الرائدة في مصر.
وأبرم صندوق الاستثمار المباشر الروسي عدة صفقات لتوريد لقاح (سبوتنك-في) إلى الخارج، ومنها توريد 100 مليون جرعة إلى الهند حيث يُتوقع أيضا أن يجري تجارب سريرية.
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