شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب 6ر33 مليون حول العالم والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 6ر33 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.
وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 33 مليونا و 642 ألف و602 حالة. وتجاوز عدد الوفيات المليون حالة وبلغ مليون و 7 آلاف و 769حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وفرنسا وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وبنجلاديش.
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