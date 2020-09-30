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مواجهة شرسة في أول مناظرة بين ترامب وبايدن

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تحولت أولى المناظرات الرئاسية بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، الليلة الماضية، سريعا إلى حالة فوضى بعد استمرار ترامب بمقاطعة منافسه الذي وصفه بـ"المهرج" قائلا إنه "أسوأ رئيس للولايات المتحدة الأمريكية".

وهاجم ترامب منافسه بايدن وقاطعه مرارا خلال إجاباته حتى أنه تجادل مع المحاور، كريس والاس من بدايات طرح موضوع الرعاية الصحية ليخرج الأمر عن السيطرة، وقال بايدن بعد استمرار ترامب بالمقاطعة: "دونالد، هل يمكنك البقاء صامتا لدقيقة"، ومع استمرار المقاطعة قال بايدن: "هل يمكنك الصمت يا رجل".

وكان الامر متوقعا حيث قام ترامب بالأسلوب ذاته في مناظراته الرئاسية عام 2016، وكما كان متوقعا كرر ترامب توجيه الإهانات لبايدن في الدقائق الـ30 الأولى مقاطعا إياه في إحدى المرات بقول كلمة "ذكي".

وتنقسم المناظرة إلى 6 أجزاء يتناول كل جزء موضوعا معينا، هي كل من: سجلات ترمب وبايدن، والمحكمة العليا، وفيروس الجديد "كوفيد-19"، العنف والعرق في المدن، ونزاهة الانتخابات، وفقا لمفوضية المناظرات الرئاسية.

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