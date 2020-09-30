حرب القوقاز.. أرمينيا تنفي نشر "قوات السلام" وحصيلة جديدة للقتلى

نفت أرمينيا، اليوم الأربعاء، نيتها نشر قوات حفظ السلام في إقليم ناغورني قره باغ، فيما تحدثت أذربيجان عن حصيلة العمليات العسكرية التي بدأت الأحد الماضي.



وقال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن بلاده لا تدرس نشر قوات حفظ سلام في إقليم ناغورني قرة باغ، بحسب وكالات أنباء روسية.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان في بيان أن العمليات العسكرية لجيشها منذ 27 سبتمبر/أيلول الجاري حتى صباح اليوم الأربعاء، أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 2300 جندي من أفراد الجيش الأرميني.

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وجاء في البيان، أنه تم تدمير نحو 130 دبابة ومركبة مدرعة، وأكثر من 200 قطعة مدفعية وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.

وتتواصل المعارك في إقليم "قره باغ" المتنازع عليه بين باكو ويريفان، في أسوأ مواجهات تشهدها المنطقة منذ أربع سنوات، موقعة عشرات القتلى من الجانبين.

وأمام هذا التصعيد، ما زالت ردود الفعل الدولية القلقة تتوالى بدعوة الجارتين إلى وقف إطلاق النار، والعودة لمسار المفاوضات.