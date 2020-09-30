نواف الأحمد يؤدي اليمين أميرا للكويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

متابعات_ السعودية نيوز

أدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الأربعاء، اليمين الدستورية، أميرا للكويت، خلفا للراحل الشيخ جابر الصباح الذي وافته المنية، أمس.



وأمس الثلاثاء، أعلن مجلس الوزراء الكويتي ولي العهد أميرا للبلاد، بعد وفاة الشيخ جابر الصباح.

وفي جلسة برلمانية خاصة عقدها مجلس الأمة في قاعة عبدالله السالم، أدى الشيخ نواف الأحمد، اليمين الدستورية، أميرا للكويت.

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وفي كلمة له عقب أداء اليمين، تقدم أمير الكويت الجديد، مجدد بأحر التعازي لشعب الكويت والأمتين العربية والإسلامية بوفاة الشيخ جابر الصباح، الذي كان قد توجه للولايات المتحدة في يوليو/تموز الماضي، لتلقي العلاج بعد خضوعه لعملية جراحية.

واستذكر الأمير الجديد مسيرة العطاء التي قادها الراحل الشيخ جابر الصباح، والتي كانت حافلة بإنجازات مشهودة عربيا وإسلاميا وعالميا.

وأعرب عن اعتزازه بتوجيهات الأمير الراحل ونصائحه الأبوية، مؤكدا أنها ستظل نبراسا لهم ونهجا ثابتا.

كما أكد اعتزازه بدستور الكويت ونهجها الديمقراطي، مشيرا بدولة القانون والمؤسسات.

متعهدا ببذل غاية الجهد بروح الأمل والطموح، حفاظا على رفعة الكويت وأمنها واستقرارها وضمانا لكرامة ورفاه شعبها