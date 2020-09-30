تراجع سعر الدولار في السودان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء، في السوق الموازية غير الرسمية "السوداء"، بينما استقر سعر العملة الخضراء لدى بنك السودان المركزي عند مستوى 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.



وتكرر سعر البنك المركزي على شاشات معظم البنوك وشركات الصرافة العاملة في السودان.

أما في السوق السوداء، فقد تراجع الدولار خلال تعاملات اليوم إلى 245 جنيها مقابل 247.5 جنيه أمس.

وجاء التراجع بعد يوم من انعقاد مؤتمر السودان الاقتصادي الذي أطلق 160 توصية للإصلاح، تصدرها خفض الدعم الحكومي الموجه للمحروقات.

وأوصى المشاركون بضرورة ترشيد دعم البنزين والجازولين، والإبقاء على دعم الحكومة للقمح والأدوية والكهرباء وغاز الطهي، وتقديم دعم عيني للعائلات الضعيفة.

كما شملت التوصيات اعتماد سعر الفائدة كأداة لتنفيذ السياسة النقدية وتكلفة الاستدانة وخفض مستويات التضخم العالية للحد من نفوذ السياسات الاقتصادية التي تحفز التضخم، بجانب دعم مدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي.

وتضمنت التوصيات العمل على جذب مدخرات المغتربين، وتشكيل مفوضية لمكافحة الفساد والإصلاح القانوني، وتحقيق ولاية وزارة المالية على المال العام، وخروج الشركات الأمنية من منافسة القطاع الخاص في عمليات الصادر والوارد.

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وأوصى المؤتمر أيضا، بتمكين الشباب وإيجاد فرص عمل وإشراكهم في وضع الخطط الاقتصادية، وتشجيع الابتكار، وإجراء إصلاحات تشريعية بالقوانين ذات الصلة بالجهاز المصرفي.

كما أوصى، بضرورة زيادة قيمة الجمارك على السلع الكمالية واستخدام الأنظمة الإلكترونية لتخصيص الدعم في السلع الإستراتيجية للفئات المستهدفة البطاقات الذكية.

وتتطابق التوصيات في هذا المحور مع برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه بين الحكومة الانتقالية وصندوق النقد الدولي والذي بدأ تطبيقه منذ أشهر.

وسجل اليورو الأوروبي 64.54 جنيه للشراء و46.86 جنيه للبيع، في بنك السودان المركزي، كما سجل الجنيه الإسترليني 70.63 جنيه للشراء و70.99 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل اليورو 248.2 جنيه والإسترليني 311.15 جنيه.

وسجل الريال السعودي 14.66 جنيه للشراء و14.73 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 14.97 جنيه للشراء و15.05 جنيه للبيع في بنك السودان المركزي.

وفي ذات البنك، سجل الدينار الكويتي 179.26 جنيه للسراء و180.16 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء سجل الريال 65.33 جنيه والدرهم 67.4 جنيه.