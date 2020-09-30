شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تسجل 8481 إصابة جديدة بكورونا و177 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت روسيا اليوم الأربعاء تسجيل 8481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى مليون و 176 ألفا و286 حالة.



وقالت السلطات إن 177 مريضا توفوا ليرتفع الإجمالي الرسمي لعدد الوفيات إلى 20722 حالة.

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