شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر افتتاح شارع الشيخ محمد بن زايد في باكستان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

تنفيذاً لتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الامارات وبدعم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، افتتح عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية شارع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يربط بين منطقتي مهمند غيت وغالانائي في إقليم خيبر بختونخوا والمناطق القبلية، بطول 42 كيلومتراً والذي نفذه المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان بتمويل صندوق أبوظبي للتنمية، وبتكلفة تبلغ 29 مليوناً و117 ألف دولار أمريكي.



يأتي المشروع في إطار الدعم المتواصل الذي تنتهجه دولة الإمارات العربية المتحدة لجمهورية باكستان الإسلامية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الإنسانية والتنموية فيها.

حفل

حضر حفل افتتاح «شارع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان» حاكم إقليم خيبر بختونخوا والمناطق القبلية عالم ختك، ورئيس وزراء خيبر بختونخوا والمناطق القبلية محمود خان، ورئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق الأول قمر جاويد باجوا.. كما حضره حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية، وعبد الله خليفة الغفلي مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، وعدد من الوزراء المحليين في الإقليم وكبار القادة وضباط الجيش الباكستاني ومسؤولي وممثلي الدوائر الحكومية والمحلية، بجانب عدد من كبار الشخصيات والمواطنين في منطقتي مهمند غات وغالانائي.

وبدأت مراسم الافتتاح بتقديم إيجاز وشرح لمراحل تنفيذ وإنجاز المشروع، بعد ذلك قام عمران خان رئيس وزراء جمهورية باكستان بإزاحة الستار عن النصب واللوحة التذكارية لهذه المناسبة، تلا ذلك جولة لراعي الحفل والضيوف للاطلاع على مسار الشارع والجسور والأنفاق والقنوات المائية التي تم تنفيذها ضمن المشروع، واختتمت الجولة بالتقاط صورة تذكارية لفرق العمل والمهندسين المشاركين في تنفيذ المشروع، وتقديم الدروع التذكارية بهذه المناسبة للمساهمين في إنجاز المشروع.

وأعرب عمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، عن خالص شكره لدولة الإمارات العربية المتحدة، وخاصة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لرعايته لهذا المشروع.

تصريح

من ناحيته أكد عبد الله خليفة الغفلي، مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، في تصريح له بهذه المناسبة، على أهمية مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لجهود وبرامج تقديم المساعدات الإنسانية وتنفيذ المشاريع التنموية للشعب الباكستاني في مختلف المجالات، انطلاقاً من استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة في مجال العمل الإنساني، والتي تجسد قيماً عليا ترتكز على مبادئ وأهداف سامية لنشر التسامح والسلام والتنمية والخير بين شعوب العالم.

وقال الغفلي إنه تم إطلاق اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هذا الشارع الهام والحيوي، في إطار الامتنان والتقدير والعرفان لما قدمته الأيادي البيضاء لسموه من مكارم إنسانية سخية ومشاريع تنموية دائمة لمساعدة أبناء الشعب الباكستاني في السنوات الماضية، حيث يعتبر سموه داعماً دائماً لجهود مساعدة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها على الرقي والتقدم والتطور الحضاري في جميع المجالات الإنسانية والتنموية والاجتماعية، ومسانداً لها بالتضامن والتكاتف وتقديم المساعدات الإنسانية في المحن والأزمات والكوارث الطبيعية الطارئة التي تعرضت لها.

متابعة

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وأشار إلى أن المتابعة والتوجيهات الكريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بتعزيز التعاون وتفعيل برامج الشراكات الإنسانية مع حكومات الدول المستهدفة والمنظمات والمؤسسات الدولية، كان لها الأثر والدور الكبير في تطوير آلية تنفيذ المشاريع التنموية وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية، والارتقاء بنهج ومعايير التخطيط، ومستوى الإنجاز المتميز بالجودة والإتقان والدقة، بالإضافة إلى توجيهات سموه الكريمة بمراعاة تطبيق مبدأ الاستدامة والشمولية في اختيار واعتماد المشاريع لتحقيق المنفعة الدائمة والشاملة للمستفيدين منها من جميع فئات المجتمع، ولفترات زمنية مستقبلية طويلة، حيث ساهمت هذه التوجيهات الكريمة في الارتقاء بالبيئة الاجتماعية والتعليمية والصحية، وتطوير البنية التحتية ونمو وازدهار المناطق التي نفذت فيها المشاريع الإماراتية، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الاستثمار الزراعي والاقتصادي، ورفع مستوى الدخل للأسر الفقيرة والمحتاجة بتلك المناطق.

وأوضح مدير المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان أهمية تنفيذ مشروع شارع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث يعتبر من أكبر وأهم المشاريع التنموية الحديثة التي تم تنفيذها بإقليم خيبر بختونخوا والمناطق القبلية، حيث يربط بين 9 مدن، و6 قرى، ويستفيد منه أكثر من 627 ألف نسمة، مؤكداً بأنه سيساهم في تحسين طرق المواصلات بطريق سريع وآمن يربط بين المدن والقرى التي تعاني من صعوبات في الاتصال بالمدن الرئيسية بسبب طبيعتها الجغرافية الجبلية الوعرة، كما سيساعد اقتصادياً في سهولة وسرعة نقل البضائع والمنتوجات الزراعية والمعدنية والحيوانية ومواد البناء من المنطقة إلى مراكز التوزيع الرئيسية في باكستان.

إنجاز

وقال الغفلي إن إنجاز المشروع تم بصورة ممتازة رغم صعوبة جغرافية المنطقة التي نفذ فيها وقسوة الظروف المناخية، حيث بذلت جميع فرق العمل الهندسية والاستشارية والميدانية للمشروع جهوداً مكثفة واستثنائية لإنجاز العمل وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية، وطبقاً للخطة الزمنية المعتمدة.

وقد صمم شارع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمواصفات هندسية وفنية حديثة، حيث يبلغ طوله 42 كيلومتراً، وعرضه 9.3 أمتار، فيما يتخلل مساره نفق واحد و 9 جسور، وأنشئت له 95 قناة لتصريف مياه الأمطار والسيول، كما شيدت له جدران حماية جانبية ودعامات أسمنتية بطول 7.2 كيلومترات، وبلغت تكلفة تنفيذه الإجمالية 29 مليوناً و117 ألف دولار أمريكي.

كما صمم النصب التذكاري للمشروع بشكل حديث وفريد مجسداً مفهوم التضامن والتعاون الحضاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الإسلامية، حيث تتضمن اللوحة التذكارية للمشروع اسم وصورتي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واسم الشارع وشعارات الجهات المشاركة في إنجاز المشروع، كما تتوسط وتعلو النصب سارية مرتفعة يتوسطها مجسم الكرة الأرضية وتحمل على جانبيها علم دولة الإمارات العربية المتحدة وعلم جمهورية باكستان الإسلامية تجسيداً للتضامن والتعاون المشترك.

دور

يذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية يضطلع بدور هام في دعم وتمويل المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها من قبل المشروع الإماراتي لمساعدة باكستان، حيث يمثل مشروع شارع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أحد المشاريع التي تساهم المؤسسة بتمويلها، ومنذ عام 2013 بلغ مجموع التمويل الذي قدمته المؤسسة لتنفيذ المشاريع التنموية بجمهورية باكستان الإسلامية، 219 مليوناً و336 ألف دولار أمريكي.

باكستانيون يشيدون بمواقف محمد بن زايد الإنسانية

عبر عدد من سكان المناطق المستفيدة من المشروع، وهي بيشاور وملكند وباجور وشارصدا وخيبر ومهمند غات وغالانائي ودير ومردان، عن سعادتهم بإنشاء هذا الشارع وتسميته باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يكنون له كل الاحترام والتقدير والامتنان، لعظيم مواقفه الإنسانية معهم في أحلك الظروف والأزمات، بالدعم والمساندة والمساعدات الإنسانية، ولما قدمه لهم من مبادرات تنموية حضارية.

وأشادوا بتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير والجودة الفنية، ما سيساعدهم في سهولة الحركة والوصول إلى وجهاتهم بسرعة ودون عناء، كما يشكل نقلة نوعية في مستوى الأمان بالنسبة للمستخدمين، بالإضافة إلى مساهمته في دعم الحركة التجارية والاقتصادية والزراعية من خلال نقل المنتجات الزراعية والحيوانية والبضائع والمواد الخام التي تشتهر بها مدن المنطقة إلى الأسواق الرئيسية.