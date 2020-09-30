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هولندا.. 122 ألف إصابة بكورونا والوفيات 6443

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

هولندا.. 122 ألف إصابة بكورونا والوفيات 6443

متابعات_ الخليج 365

زاد إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس المستجد، بنسبة 6% في هولندا عن أمس، ليصل إلى 122ألفا و606 حالة حتى  اليوم الأربعاء، وذلك بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء.

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وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في هولندا جراء الإصابة بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس وصل إلى 6443 حالة وفاة. وتعافى من المرض 3911.

 

وأعلنت هولندا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل 30 أسبوعا.

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