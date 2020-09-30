مصر تسجل 124 إصابة و13 حالة وفاة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت مصر ليل الثلاثاء/الأربعاء تسجيل 124 إصابة و13 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

Advertisements

وأفاد البيان اليومي لوزارة الصحة المصرية بشأن الحالة الوبائية لانتشار الفيروس بأن إجمالي عدد الحالات المسجلة في مصر حتى أمس الثلاثاء بلغ 103079، من بينها 5914 حالة وفاة.

وأضاف البيان أن 508 متعافين من الإصابة بالفيروس خرجوا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى ارتفاع حصيلة المتعافين الإجمالية إلى 96094 حالة.