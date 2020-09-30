شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البرازيل تسجل 32058 إصابة جديدة بكورونا و863 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أمس الثلاثاء تسجيل 32058 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلا عن 863 حالة وفاة بسبب المرض.



وسجلت البرازيل ما يربو على 4.7 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الوباء، بينما ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 142921 حالة، بحسب بيانات الوزارة.

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