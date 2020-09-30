عملية أمنية شمال غربي العراق لملاحقة فلول تنظيم داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية أمنية في وادي الثرثار، شمال غربي ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.



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وقالت الخلية إن قيادة القوات البرية من خلال قيادات عمليات صلاح الدين وغرب نينوى والجزيرة وبمشاركة أفواج من الشرطة شرعت صباح اليوم بتنفيذ عملية بحث وتفتيش في وادي الثرثار لملاحقة عناصر تنظيم داعش.

وأضافت في بيان نقلته وسائل إعلام محلية أن "هذه العملية تأتي وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن عدة محاور بإسناد من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".

ومنذ إعلان العراق نهاية داعش قبل نحو 3 سنوات تتواصل العمليات الأمنية لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي الذي يشن من وقت لآخر هجمات إرهابية في البلاد.