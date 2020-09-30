الارشيف / اخبار العالم

عملية أمنية شمال غربي العراق لملاحقة فلول تنظيم داعش

0 نشر
متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عملية أمنية شمال غربي العراق لملاحقة فلول تنظيم داعش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

عملية أمنية شمال غربي العراق لملاحقة فلول تنظيم داعش

متابعات_ الخليج 365

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأربعاء، انطلاق عملية أمنية في وادي الثرثار، شمال غربي ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ، لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.

 

Advertisements

وقالت الخلية إن قيادة القوات البرية من خلال قيادات عمليات صلاح الدين وغرب نينوى والجزيرة وبمشاركة أفواج من الشرطة شرعت صباح اليوم بتنفيذ عملية بحث وتفتيش في وادي الثرثار لملاحقة عناصر تنظيم داعش.

 

وأضافت في بيان نقلته وسائل إعلام محلية أن "هذه العملية تأتي وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ومن عدة محاور بإسناد من قبل طيران القوة الجوية وطيران الجيش وطيران التحالف الدولي".

 

ومنذ إعلان العراق نهاية داعش قبل نحو 3 سنوات تتواصل العمليات الأمنية لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي الذي يشن من وقت لآخر هجمات إرهابية في البلاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عملية أمنية شمال غربي العراق لملاحقة فلول تنظيم داعش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا