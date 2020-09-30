شكرا لقرائتكم روسيا تورد 25 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال صندوق الثروة السيادي الروسي اليوم الأربعاء إنه وافق على توريد 25 مليون جرعة من لقاحه المحتمل لمرض كوفيد-19 إلى مصر عبر شركة فاركو التي وصفها بأنها واحدة من مجموعات صناعة الأدوية الرائدة في مصر.

وأبرم صندوق الاستثمار المباشر الروسي عدة صفقات لتوريد لقاح (سبوتنك-في) إلى الخارج، ومنها توريد 100 مليون جرعة إلى الهند حيث يُتوقع أيضا أن يجري تجارب سريرية.

والشهر الماضي، وقعت الشركة الكيميائية السعودية القابضة مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمار الروسي، للعمل على توفير اللقاح الخاص بفيروس كورونا في السعودية.

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وقالت الشركة إنها وقعت من خلال قطاعها الدوائي المتمثل بشركة أجا للصناعات الدوائية المحدودة (آجا فارما) والشركة السعودية العالمية للتجارة المحدودة (سيتكو فارما) مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي RDIF مذكرة تفاهم غير ملزمة للتعاون المشترك فيما يخص اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

ونصت مذكرة التفاهم في مرحلتها الأولى على توفير وتوزيع اللقاح في السعودية ومن ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية الخاصة بنقل تقنيات التصنيع للقاح داخل المملكة، وما يصاحب ذلك من تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية.

وتضمنت المذكرة تمثيل صندوق الاستثمار المباشر الروسي من قبل مجموعة الكيميائية السعودية القابضة أمام الجهات الحكومية المختصة فيما يخص التسجيل والدراسات السريرية. و تخضع هذه المذكرة على الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية داخل المملكة العربية السعودية (الهيئة العامة للغذاء والدواء والجهات ذات العلاقة).