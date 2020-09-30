3 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق خط أنابيب البترول بالقطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس– حسام الدين أحمد:

شب حريق في أحد خطوط المواد البترولية الممتد من السويس إلى شرق القاهرة عبر منطقة القطامية، وجرى الدفع بوحدات الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

كان اللواء رجب عبدالعال مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا اليوم الأربعاء من مأمور قسم شرطة عتاقة بحدوث تسرب بخط تابع لشركة أنابيب البترول واشتعال النيران بالمواد البترولية.

ووجه العميد باسم سميح مدير ادارة الدفاع المدني بالدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارة خزان للسيطرة على الحريق، كما جرى تأمين باقي الخطوط المجاورة للخط المشتعل، وإغلاق جميع المحابس ووقف الضخ لحين اخماد النيران.