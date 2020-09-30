الهند تسجل أكثر من 80 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي- (د ب ا): أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 80 ألفا و 472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس ستة ملايين و و225 ألفا و 763 حالة. ونقلت صحيفة تايمز اوف انديا عن الوزارة القول إنه تم تسجيل 1179 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 97 ألفا و 497 حالة.

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