روبرت كوخ يسجل نحو 1800 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - فرانكفورت/برلين- (د ب أ):

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الأربعاء 1798 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 289 ألفا و219 حالة.

وبلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى صباح اليوم إلى 9488 حالة، بزيادة قدرها 17 حالة مقارنة بأمس الثلاثاء. وتعافى أمس نحو 1800 مصاب من الفيروس، بحسب تقديرات المعهد.

ويرصد المعهد الآن زيادة طفيفة في عدد مرضى كوفيد 19 الذين تم علاجهم في وحدات العناية المركزة، حيث جاء في تقرير المعهد أنه يُجرى حاليا علاج 352 شخصا مصابا بالفيروس في العناية المركزة (حتى تاريخ 29/9/2020 الساعة 12 والربع ظهرا)، من بينهم 195 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي. وقبل أسبوع (22 سبتمبر) كان يبلغ عددهم 278 مريضا، من بينهم 105 مرضى على أجهزة تنفس اصطناعي، وفي الأسبوع السابق له (15 سبتمبر) كان يبلغ عددهم 236 مريضا (129 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي). ولا يزال هناك حوالي 8900 سرير في العناية المركزة متوفرة حاليا في المستشفيات الألمانية.

وكانت الجمعية الألمانية متعددة التخصصات للعناية المركزة وطب الطوارئ أشارت مؤخرا إلى وجود تباعد زمني بين الإصابات الجديدة وتطور الحالات لمسارات شديدة.

وكان المعهد سجل يوم السبت الماضي أعلى عدد إصابات يومية جديدة منذ أبريل الماضي، بواقع 2507 حالات. وبلغت أعداد الإصابة ذروتها في ألمانيا في نهاية مارس ومطلع أبريل الماضي، حيث تم تسجيل أكثر من ستة آلاف حالة إصابة يوميا. وتراجعت الأعداد بشكل كبير في مايو الماضي، ثم أخذت في الزيادة مجددا منذ نهاية يوليو الماضي. وتجاوز عدد الإصابات اليومية الألفي إصابة مجددا في أغسطس الماضي.

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تجدر الإشارة إلى أن عدد الإصابات الجديدة التي يتم تحديدها يرتبط أيضا بعدد الأشخاص الذين يخضعون للتحليل.

وبحسب البيانات، بلغ معدل الاستنساخ حتى أمس الثلاثاء 12ر1، ما يعني أن كل عشرة مصابين قد ينقلون العدوى إلى أكثر من 10 أفراد آخرين في المتوسط.

ووفقا للمعهد، يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف أسبوع تقريبا.

وفي سياق متصل، أظهرت بيانات مجمعة لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا وصل إلى 290 ألفا و471 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت فرانكفورت.

وأشارت البيانات إلى أن إجمالي الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصل حتى صباح اليوم إلى 9483 حالة وفاة. وبلغ عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس حتى صباح اليوم 255 ألفا و212 شخصا.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد قبل نحو 35 أسبوعا.