محمد اسماعيل - القاهرة - واشنط- (د ب أ) :
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية تزوير الانتخابات الرئاسية القادمة بسبب العدد الكبير من بطاقات الاقتراع عبر البريد.
وقال ترامب إن بطاقات الاقتراع عبر البريد ، التي يستخدمها العديد من الناخبين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، عرضة للتزوير.
وأضاف ترامب في أول مناظرة تليفزيونية مع منافسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر القادم جو بايدن أن نتائج الانتخابات قد لا تعرف لأشهر.
وقال ترامب: "إنه تزوير .. أنه عار".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يتحدث عن إمكانية تزوير الانتخابات القادمة بسبب التصويت عبر البريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.