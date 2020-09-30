ترامب يتحدث عن إمكانية تزوير الانتخابات القادمة بسبب التصويت عبر البريد

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنط- (د ب أ) :

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إمكانية تزوير الانتخابات الرئاسية القادمة بسبب العدد الكبير من بطاقات الاقتراع عبر البريد.

وقال ترامب إن بطاقات الاقتراع عبر البريد ، التي يستخدمها العديد من الناخبين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، عرضة للتزوير.

وأضاف ترامب في أول مناظرة تليفزيونية مع منافسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر القادم جو بايدن أن نتائج الانتخابات قد لا تعرف لأشهر.

وقال ترامب: "إنه تزوير .. أنه عار".