جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 33.6 مليون

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا المستجد أن إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم تجاوز 6ر33 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 33 مليونا و 642 ألف و602 حالة.

و تجاوز عدد الوفيات المليون حالة وبلغ مليون و 7 آلاف و 769حالة

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وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وكولومبيا وبيرو والمكسيك وإسبانيا والأرجنتين وجنوب أفريقيا وفرنسا وتشيلي وإيران والمملكة المتحدة وبنجلاديش.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وبيرو.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.