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شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أول مناظرة بين ترامب وبايدن والان مع التفاصيل
الأربعاء 30 سبتمبر 2020
بدأت المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.
ويناقش المرشحان ملفات رئيسية منها جائحة كورونا والاقتصاد الأمريكي، ونزاهة الانتخابات، والضرائب والعنف العرقي، بحسب مدير المناظرة المذيع في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، كريس والاس.
وهذه المناظرة الأولى بين ترامب (74 عاماً) وبايدن (77 عاماً) وتجرى في مدينة كليفلاند في أوهايو، الولاية المتأرجحة والتي ترجّح، مع مثيلاتها من الولايات المتأرجحة بين الحزبين، كفّة من سيفوز في الانتخابات.
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