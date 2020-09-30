شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر اليوم والان مع التفاصيل

الأربعاء 30 سبتمبر 2020 توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاربعاء، طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، وطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشبورة مائية صباحاً، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، كما يتوقع الخبراء، أن يسود طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، فيما يسود طقس شديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد والرياح معتدلة، تنشط على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وتوقع الخبراء كذلك، أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: الصغرى العظمى درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34 درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 24 والعظمى 34 درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 23 والعظمى 34 درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 24 والعظمى 32 درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 31 درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 24 والعظمى 33 درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 21 والعظمى 29 درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 24 والعظمى 30 درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 23 والعظمى 36 درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 31 درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 25 والعظمى 30 درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 24 والعظمى 34 درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 36 درجات الحرارة فى السويس الصغرى 24 والعظمى 35 درجات الحرارة فى العريش الصغرى 24 والعظمى 33 درجات الحرارة فى رفح الصغرى 24 والعظمى 32 درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 36 درجات الحرارة فى نخل الصغرى 19 والعظمى 35 Advertisements درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 28 والعظمى 36 درجات الحرارة فى طابا الصغرى 27 والعظمى 34 درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 17 والعظمى 31 درجات الحرارة فى الطور الصغرى 26 والعظمى 33 درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 37 درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 28 والعظمى 38 درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 37 درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 36 درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 36 درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 37 درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 25 والعظمى 38 درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 24 والعظمى 38 درجات الحرارة فى قنا الصغرى 25 والعظمى 39 درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 24 والعظمى 40 درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 27 والعظمى 42 درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 26 والعظمى 42 درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 41 درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 39 درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 38 درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 34 درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 28 والعظمى 36

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