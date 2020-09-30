شكرا لقرائتكم خبر عن قبل الانتخابات الرئاسية.. تبادل شتائم واتهامات في مناظرة «ترامب» و«بايدن» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي في الانتخابات المرتقبة جو بايدن، الشتائم والاتهامات، وذلك في أول مناظرة تلفزيونية بينهما نُظمت في كليفلاند بولاية أوهايو.

ووفقاً للبروتوكول الصحي المتبع بسبب كوفيد-19، لم يتصافح الرجلان السبعينيان عند وصولهما إلى منصة المناظرة بل توجه كل منهما إلى مكانه.

وبدأت المناظرة بتبادل الشتائم بين الرجلين والاتهامات، على نحو غير مسبوق في مثل هذه المناظرات في التاريخ الأمريكي.

Advertisements

وبينما وصف بايدن نظيره ترامب بالكاذب، قال له ترامب إنه لا يمت للأذكياء بأي صلة، ليأتي رد بايدن ”اخرس يا رجل“.

وقال ترامب من على منصة المناظرة في كليفلاند بولاية أوهايو مخاطباً نائب الرئيس السابق: ”أنت لا تمت إلى الذكاء بصلة، جو. 47 عاماً ولم تفعل شيئا“.

وقال بايدن عن منافسه في استحقاق الثالث من نوفمبر إن ”كل ما يقوله حتى الآن كذب. أنا لست هنا لأبرهن أكاذيبه. الكل يعلم أنه كذاب“.

وأضاف ”هلّا تخرس يا رجل!“ ناعتا ترامب بـ“المهرج“.

من جانبه اتهم ترامب بايدن، بأنه مجرد ”دمية“ بيد اليسار الراديكالي.