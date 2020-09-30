شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة إصابات كورونا في الهند إلى 6.23 مليون والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات وزارة الصحة اليوم الأربعاء أن إجمالي إصابات كورونا في الهند ارتفع إلى 6.23 مليون بعد أن سجلت البلاد 80472 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وقالت الوزارة إن الوفيات زادت 1179 في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 97497.
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