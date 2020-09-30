شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
ومن بين الـ113 إصابة الجديدة، كانت هناك 93 إصابة محلية و20 إصابة وافدة من الخارج.
وظل عدد الإصابات أقل من 200 إصابة لليوم الـ17 على التوالي في الفترة ما بين يومي 3 و19 سبتمبر.
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