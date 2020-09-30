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كوريا الجنوبية تسجل 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلن المقر المركزي لمكافحة الأمراض في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء أن البلاد سجلت 113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بالأمس مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 23,812 إصابة.

ومن بين الـ113 إصابة الجديدة، كانت هناك 93 إصابة محلية و20 إصابة وافدة من الخارج.

وظل عدد الإصابات أقل من 200 إصابة لليوم الـ17 على التوالي في الفترة ما بين يومي 3 و19 سبتمبر.

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