الاعتراف بنتيجة الانتخابات.. بايدن يتعهد وترامب يتهرب

الخليج 365الأربعاء 2020/9/30 09:02 ص بتوقيت أبوظبي
تعهّد المرشّح الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن، بالاعتراف بنتيجة الانتخابات الرئاسية التي ستجري في نوفمبر/ تشرين الثاني، في حين تهرّب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب من الإجابة على هذا السؤال في ختام أول مناظرة بينهما.
وقال بايدن "سأقبل" نتيجة الانتخابات، مضيفاً "إذا لم يكن (الفائز) أنا، سأعترف بالنتيجة"، واعداً في الوقت نفسه بأنه إذا ما فاز بالانتخابات فسيكون "رئيساً للديموقراطيين وللجمهوريين" على حدّ سواء.
من جهته، لم يجب ترامب على هذا السؤال الختامي الذي طرحه على كلا المرشّحين مدير المناظرة التلفزيونية الصحافي كريس والاس، مكرّراً القول بأنّ الانتخابات ستشوبها عمليات تزوير واسعة النطاق بسبب التصويت عبر البريد، في مزاعم لم يدعمها بأية أدلّة.
وانطلقت المناظرة باشتباك لفظي من الدقائق الأولى حيث اختلف المرشحان بحدة بشأن قضايا تعيين ترامب لقاضية بالمحكمة العليا قبيل الانتخابات، وبشأن برنامج الرعاية الصحية "أوباما كير"، ومواجهة إدارة ترامب لأزمة كورونا.
ولم يتصافح ترامب وبايدن، ولم يضع أي منهما الكمامة في بداية المناظرة الأولى بينهما يوم الثلاثاء، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي أثناء جائحة فيروس كورونا.
ودخل المرشحان إلى المنصة في نفس الوقت، وابتسما، بينما أوضح المذيع كريس والاس، المسؤول عن إدارة المناظرة من قناة فوكس نيوز، أنهما لن يتصافحا.
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