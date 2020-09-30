- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة إدارة الكوارث في دبي تصدر بيان هام بشأن كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أصدرت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، بياناً قالت فيه أنه ومن منطلق حرصها على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضمان التزام كافة فئات المجتمع بالإجراءات الوقائية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد عملت اللجنة على تكثيف وزيادة حملات التفتيش المختلفة خلال الفترة الماضية.
واضافت اللجنة أنها عمدت إلى التدقيق على الالتزام التام من قبل الأفراد والمنشآت، وهذا ما يفسر الارتفاع في عدد المخالفات الإجمالية في الإمارة.
وأكدت اللجنة على عدم تهاونها مع المخالفين في دبي والالتزام بأعلى معايير الأمان والإجراءات الوقائية
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة إدارة الكوارث في دبي تصدر بيان هام بشأن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.