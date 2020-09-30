الصحة الإماراتية تعلن تطعيم العاملين بمطار الشارقة بالجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 30 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية تقديم الجرعة الأولى من لقاح / كوفيد-19 / للموظفين العاملين في الخطوط الأمامية بمطار الشارقة الدولي بالتعاون مع حكومة الشارقة ضمن البرنامج الوطني لاستخدام اللقاح بهدف توفير أعلى مستويات الأمان وحمايتهم من أي مخاطر صحية قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم وذلك بناء على توجيهات القيادة الرشيدة وحرصها على صحة جميع العاملين في القطاعات الحيوية بالدولة و منها قطاع الطيران لضمان توفير أقصى درجات السلامة لهم.



وأكد محمد عبدالله الزرعوني مدير منطقة الشارقة الطبية - الذي شهد عملية تطعيم الموظفين أن تقديم الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 لموظفي مطار الشارقة يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لحماية صحة وسلامة أفراد الخطوط الأمامية .. مشيرا إلى أن تقديم اللقاح تم وفقا للأدلة العلمية مع اتباع إجراءات مراقبة الجودة بعد تحديد أعداد الفئات المستهدفة والجرعة ونظام التطعيم ضمن البروتوكولات المعتمدة عالميا والتي تشمل المتابعة الطبية المستمرة وتقصي أي أعراض جانبية قد تطرأ حرصا على صحة وسلامة كوادر مطار الشارقة.

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ولفت إلى أن تلقي خط الدفاع الأول من الكوادر الصحية للجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 يشكل برهانا على الثقة بكفاءة اللقاح وفعاليته و مطابقة أفضل المعايير العالمية ويأتي ذلك استكمالا للنجاح الذي حققته الدولة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية بما يدعم الجهود الدولية الحثيثة للوصول إلى لقاح آمن و الذي يعد مساهمة متميزة من دولة الإمارات ودليلا على التقدم الذي بلغته في مجال الأبحاث السريرية وكفاءة المنظومة الصحية وقدرتها على مواكبة أحدث التوجهات الصحية العالمية والمشاركة في الوصول إلى نتائج علمية وطبية عالمية.

من جانبه قال علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي - الذي تقدم الموظفين في تلقي الجرعة الأولى للقاح كوفيد-19 - إن دولة الإمارات كانت سباقة على المستوى العالمي في الحرص على توفير أعلى معايير الحماية و وسائل الأمان للعاملين في الخطوط الأمامية و تأتي إتاحة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاستخدام الطارئ للقاح خطوة جديدة تضاف إلى رصيد الانجازات التي قامت بها الدولة في التعامل الحكيم مع هذه الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم وذلك من خلال ترسيخ الجهود واتخاذ القرارات التي تضع صحة وسلامة أبناء الوطن في الأولوية.

وأضاف المدفع : " يسعدنا أن نكون أول جهة في إمارة الشارقة تعمل على تقديم لقاح كورونا للموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المسافرين بسبب طبيعة عملهم لا سيما و أن مطار الشارقة هو البوابة الرئيسية للإمارة ويستقبل المسافرين من جميع أنحاء العالم الأمر الذي يضعه تحت مسؤولية كبيرة وهي ضمان صحة وسلامة المجتمع لذا تواصل الهيئة اتباع الإجراءات والتدابير الاحترازية كافة التي تضمن الصحة والسلامة العامة