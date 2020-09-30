شكرا لقرائتكم ترمب يغرد بصورة تلخص ما الذي حدث في المناظرة! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غرّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بصورة تظهره في مواجهة المذيع كريس والاس ونائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن خلال المناظرة الرئاسية الأولى بين المرشحين، والتي امتدت حتى الساعات الأولى من صباح الأربعاء في إشارة إلى انحياز المذيع الذي أدار المناظرة للمرشح الديمقراطي.

وبدا أن ترمب غير راض عن أداء مذيع "فوكس نيوز" Fox News كريس والاس في إدارته للمناظرة الرئاسية الأولى.

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وبدا كريس والاس أكثر انحيازا لصالح بايدن حيث قاطع الرئيس أكثر من مرة ولم يعطه الوقت الكافي للرد على مزاعم جو بايدن.

وشن المعلقون المحافظون هجوما لاذعا على المذيع كريس والاس واتهموه بالانحياز لجو بايدن، حيث بدا أنه لم يقاطع جو بايدن في كثير من الأحيان، على عكس تعامله مع الرئيس الأميركي ترمب.

وقالت المذيعة الشهيرة على قناة "فوكس نيوز" لورا انغرام إن ترمب ناظر كريس والاس ونائب الرئيس الأميركي بايدن، موجهة التهمة بشكل ضمني إلى زميلها في القناة الذي بدا أنه انحاز بشكل سافر ضد ترمب خلال المناظرة.