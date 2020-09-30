شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للدراسات الاستراتيجية" توضح كيف تشن الجزيرة حروبا ضد الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قناة الجزيرة تحارب الدول العربية الإسلامية، والقنوات الخارجية التى تعادى مصر بما فيها الإعلام الإسرائيلى لم ينحدر إلى نفس المستوى الذى أصبحت فيه قناة الجزيرة القطرية، التى تشن حملات تحريضية ضد الدول العربية وخاصة مصر سواء من خلال الأخبار التى تنشرها أو التقارير التى تذيعها للتحريض ضد الدولة المصرية، وفقا لما أكد اللواء محمود منصور، مؤسس مخابرات قطر، ورئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية.

وقال رئيس الجمعية العربية للدراسات الاستراتيجية، فى تصريحات له أن قناة الجزيرة لا تقوم بعمل إعلامى بل تقوم بحرب نفسية على الدول العربية والإسلامية السنية بالتحديد. وتابع: "نحن فى مواجهة حرب نفسية استطاع الشعب المصرى فيها أن يكتشفها ويواجهها، فما تقوم به قناة الجزيرة هى حرب منظمة يشارك فيها محريين معسكرين تابعين للقناة القطرية ضد العالم العربى".

ولفت مؤسس مخابرات قطر، إلى أن برامج القناة القطرية تثير الاشمئزاز وتكشف عن تحريضها ضد الدول العربية، فهناك برنامج يدعى "فوق السلطة"، متسائلا: هل هناك أحد فوق السلطة فى قطر كى يسمى برنامج "فوق السلطة" هدفه التحريض ضد الأوطان العربية"، متابعا:"هناك برنامج أخر يدعى الاتجاه المعاكس، وهدف هذا البرنامج هو التحريض وبث الأكاذيب ضد الأوطان العربية".