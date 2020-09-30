شريف يطلب تطليق زوجته: "بتدي بنتنا منوم عشان ترتاح من بكائها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

تقدم "شريف. م"، منسق حفلات بفندق مشهور، بدعوى قضائية ضد زوجته أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بتطليق زوجته "رباب. ن" (22 سنة)، ربة منزل، مبررًا طلبه: "مراتي بتحط لطفلتها الرضيعة حبوب منومة في الببرونة عشان تعرف تنام وترتاح من صوت عياطها".

وقال صاحب الـ 29 في دعواه رقم 2401 لسنة 2019، أن زواجهما بدأ منذ عامين ونصف عن قصة حب نشأت بينهما بعد التعرف عليها بمناسبة خاصة بأسرتها، وقتما طالب من شقيقتها الكبيرة التقدم والتعرف عليها، وبعد التحدث معها، تمسكت بالزواج منها لحبي الشديد لها، بالفعل لم يمر إلا القليل وتم الاتفاق على الزفاف وانتقلنا لعش الزوجية.

وأضاف الزوج "مرت الأيام الأولى من الزواج في سعادة وحب متبادل بيننا، إلى أن أنجبت زوجتي طفلتنا الجميلة التي أكملت سعادتنا الزوجية، خلال أيامها الأولى قامت أمي بمساعدتها على تربية الطفلة لإقامتنا معها بنفس البيت خلال أيام الولادة، وبعد إتمام طفلتي للأربعين نقلنا إقامتنا بمنزلنا، ووقتها دخلت الخلافات بيننا".

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لاحظت على طفلتي النوم بطريقة مستمرة لم أجدها مستيقظة للعب معها أو مسايرتها، كما يفعل كل أب مع طفلته، فتحدثت مع زوجتي عن نومها الغريب وردت قائلة" طول ما هي شبعانة تفضل نائمة"، تركتها وظل الوضع أسبوعين ولم أجد عين طفلتي مفتوحة، دخل الخوف الى قلبي فطلبت زوجتي بعرضها على طبيب لكنها رفضت وتظاهرت أمامي بأنها تعلم أصول تربية الأطفال".

وتابع "أصبح الوضع غير طبيعي وجلست يوم إجازتى بالمنزل حتى أعلم ما تفعله زوجتي بطفلتنا وجدتها تقوم بفض حبوب منومة بالببرونة، اسرعت الى الصيدلية الموجودة أسفل المنزل وعلمت بأنها حبوب منومة تستخدم من عمر 10 سنوات وغلط على الأطفال والرضع، وتأثيره عمل ضمور عضلات المخ".

ويختتم الزوج: "تحدثنا سويا حتى أمنعها من تلك التصرفات"، لكنها ترد قائلة، "ولاد أخواتي كلهم كدا في عيل عنده حاجة وبعدين صوت عياطها وبتسهر بليل كتير بحاول أهديها.

بعد انتظار فترة طويلة لتتخلى عن تفكيرها، غادرت الزوجة لمنزل اسرتها، فلجأ إلى محكمة الأسرة بمصر الجديدة لرفع دعوى تطليق، ولا تزال منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها.