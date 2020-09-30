شديد الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.. الأرصاد تعلن طقس 72 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد طقس 72 ساعة (الأربعاء - الخميس - الجمعة).

وأضافت الهيئة أن طقس الأربعاء حار على القاهرة والوجه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية، نشطة على جنوب سيناء وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وعلى بعض مناطق شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة .

وعن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 34 – 24، الوجه البحرى 34 – 23، السواحل الشمالية 31 – 24، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39- 28، شمال الصعيد 39 – 24، جنوب الصعيد 41 – 28 درجة.

ونسب الرطوبة العظمى والصغرى على القاهرة الكبرى 75%، والسواحل الشمالية 90%، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 70%.

ويسود غد الخميس طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح نشطة على جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة.

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وعن درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 32 – 24، السواحل الشمالية الغربية 29 – 24، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 – 28، شمال الصعيد 36 – 24، جنوب الصعيد 41 – 28 درجة مئوية.

ومن المتوقع سقوط الأمطار على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد بنسبة (٣٠%) تقريبًا.

أما طقس الجمعة المقبل فمائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، وحار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 32 – 24، السواحل الشمالية الغربية 29 – 24، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 – 28، شمال الصعيد 36 – 24، جنوب الصعيد 41 – 28 درجة مئوية.

وتظهر الشبورة المائية على القاهرة والوجه البحري وتتلاشى مع الساعات الأولى من الصباح الباكر وبداية سطوع أشعة الشمس.​