بايدن: ترامب أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
انتقد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن منافسه الرئيس دونالد ترامب، واتهمه بـ "إفساد الأمور" أثناء توليه منصبه.
وأضاف بايدن لترامب: "أنت أسوأ رئيس شهدته أمريكا على الإطلاق"، فيما بدا غاضبًا من المقاطعات المتكررة من قبل ترامب خلال أول مناظرة تليفزيونية مباشرة بينهما قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.
وقال بايدن بعد بضع دقائق: "لقد فجرها"، متحدثًا عن الاقتصاد الصناعي. واتهم ترامب بالفشل في تأمين صفقات تجارية جيدة، على الرغم من تعهدات حملته بإصلاح تلك الاتفاقات.
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