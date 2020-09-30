بايدن: ترامب أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):

انتقد المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن منافسه الرئيس دونالد ترامب، واتهمه بـ "إفساد الأمور" أثناء توليه منصبه.

وأضاف بايدن لترامب: "أنت أسوأ رئيس شهدته أمريكا على الإطلاق"، فيما بدا غاضبًا من المقاطعات المتكررة من قبل ترامب خلال أول مناظرة تليفزيونية مباشرة بينهما قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

وقال بايدن بعد بضع دقائق: "لقد فجرها"، متحدثًا عن الاقتصاد الصناعي. واتهم ترامب بالفشل في تأمين صفقات تجارية جيدة، على الرغم من تعهدات حملته بإصلاح تلك الاتفاقات.