شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك.. 4446 إصابة جديدة بـ «كورونا» و560 حالة وفاة والان نبدء بالتفاصيل
وقالت الوزارة في بيان: " تسجيل 4446 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و560 حالة وفاة، ليصل العدد الإجمالي بالبلاد إلى 738 ألفا و163 حالة، وحصيلة الوفيات 77163.
وتجدر الإشارة إلى أن المكسيك سجلت ثامن أكبر حصيلة لإصابات كورونا في العالم، ورابع أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.
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