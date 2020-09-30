مناظرة ترامب وبايدن الأولى.. لم يحسمها أحد

تبادل مرشحا الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب وجو بايدن، خلال أول مناظرة بينهما، التراشق بالألفاظ والاتهامات التي تنوعت بين "الكذب والخداع والعجز والاتهام بالغباء، ودمية بوتين"، إلا أن المناظرة لم يستطع أي من المرشحين حسمها لصالحه.



وشن الرئيس ترامب هجوما كاسحا، على منافسه بايدن، الذي استطاع أن يصد كافة الهجمات، بل ويبادل خصمه بالعديد من الهجمات أيضا.

وفي الدقائق الأولى للمناظرة التي تابعها الملايين حول العالم، طالب بايدن من ترامب السكوت قائلا له:" ألا خرست يا رجل"، كما وصفه بأنّه "كذّاب".

لكن ترامب لم يصمت في هجوم إساءات المرشح الديمقراطي، وإنما وجه له هجوما مضادا، معتبرا أن نائب الرئيس السابق "لا يمت إلى الذكاء بصلة".

وتحولت المناظرة لتراشق لفظي قوي بين الطرفين، وتدخل مدير المناظرة المذيع كريس والاس، عدة مرات في محاولة لوقف مقاطعة المرشحين الرئاسيين لبعضهما البعض.

وبشكل عام قدم جو بايدن أداءً أقوى من التوقعات المنخفضة السابقة، في مواجهة الهجمات العنيفة التي شنها ترامب، كما هو متوقع لاسيما في مجال سجل بايدن بالبيت الأبيض، والتحقيقات الجارية حول ابنه هنتر.





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وبينما اتهم ترامب، بايدن بانه أداة في يد الراديكاليين في الحزب الديمقراطي، اتهم بايدن خصمه مرارًا وتكرارًا بأنه غير مستعد وغير مهتم بعمل الرئيس، وشن هجمات على تعامل ترامب مع تفشي فيروس كورونا، وتغير المناخ، ورد ترامب بسؤال بايدن عما أنجزه على مدى أكثر من أربعة عقود في واشنطن.

وجاءت إجابات ترامب الليلة حول كيفية تعامله مع نتائج الانتخابات غير حاسمة في هذه المسألة، بل رد على سؤال بالموقف من نزول أنصاره للشارع خلال الانتخابات، وقال ترامب: إنه سيدعو أنصاره ومؤيديه إلى توخي اليقظة في صناديق الاقتراع.

وأضاف، أنه سيقاوم نتائج الانتخابات "المزورة"، فيمل حث بايدن الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، قائلا "إنه سيقبل نتائج الانتخابات سواء فاز أو خسر".

وانطلقت المناظرة باشتباك لفظي من الدقائق الأولى حيث اختلف المرشحان بحدة بشأن قضايا تعيين ترامب لقاضية بالمحكمة العليا قبيل الانتخابات، وبشأن برنامج الرعاية الصحية "أوباما كير"، ومواجهة إدارة ترامب لأزمة كورونا.





ولم يتصافح ترامب وبايدن، ولم يضع أي منهما الكمامة في بداية المناظرة الأولى بينهما يوم الثلاثاء، مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي أثناء جائحة فيروس كورونا.

ودخل المرشحان إلى المنصة في نفس الوقت، وابتسما، بينما أوضح المذيع كريس والاس، المسؤول عن إدارة المناظرة من قناة فوكس نيوز، أنهما لن يتصافحا.