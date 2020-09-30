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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أول مناظرة لترامب وبايدن.. تراشق وتلاسن وتبادل اتهامات

الأربعاء 30 سبتمبر 2020

الخليج 365

شهدت المناظرة الأولى بين الرئيس دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن تلاسنا حادا واشتباكا من الدقيقة الأولى لانطلاقها وحتى نهايتها حول الملفات التي تناولتها الـ 90 دقيقة.



وبدأت المناظرة بسؤال عن تعيين ترامب لقاضية المحكمة العليا قبيل الانتخابات، حيث قال الرئيس ترامب: لدينا مرشحة هائلة للمحكمة العليا ونؤكد أنها جديرة بالمنصب، إلا أن منافسه الديمقراطي أكد ضرورة انتظار نتائج الانتخابات قبل اختيار أي مرشح للمحكمة العليا.

وحينما انتقل بايدن لبرنامج الرعاية الصحية، واتهم الرئيس ترامب بالكذب وأنه ليس لديه أي خطة لدعم الشعب في المجال الطبي، قاطعه ترامب.

وبشان إدارة ملف فيروس كورونا، قال بايدن، إن الرئيس الأمريكي فشل في إدارة ملف أزمة تفشي فيروس كورونا، مضيفا أنه كان يعلم خطورة الفيروس منذ شهر فبراير/ شباط ولم يفعل شيئًا، إلا أن الرئيس دونالد ترامب أكد قرب الحصول على لقاح لفيروس كورونا.

وعن الوضع الاقتصادي، أكد الرئيس ترامب تحقيق الولايات المتحدة أرقامًا قياسية، ولكن حكام الولايات الديمقراطية يرفضون فتح الاقتصاد، مؤكدا أنه دفع الملايين كضرائب على مدى سنوات.

واتهم ترامب بايدن بأنه إذا أصبح رئيسًا سيؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي.

إلا أن بايدن، اتهم أصحاب المليارات بعد دفع الضرائب، مشيرا إلى أن ترامب دفع فقط 750 دولارًا كضرائب في 10 سنوات، واتهمه باستغلال القانون الضريبي.

ووجه بايدن حديثه لترامب قائلا: "أنت أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة، وخطتي الاقتصادية ستخلق 7 ملايين وظيفة خلال 4 سنوات"، متهما ترامب بأنه لا ينوي تحسين الاقتصاد.

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وحول "القضايا العرقية والعنف"، أكد الرئيس ترامب، أن الاحتجاجات العرقية لم تكن سلمية، وهيئات الولايات المتحدة دعمته في معالجته لأعمال الشغب.

ومن جانبه، وصف بايدن زيارة ترامب للكنيسة بعد تظاهرات على مقتل جورج فلويد بأنه "عار"، واتهمه بتعميق الانقسام بين الأمريكيين، وبوجود ظلم ممنهج في تطبيق القانون.

وعن "حصيلة أداء ترامب وبايدن"، تفاخر الرئيس الأمريكي بما حققته إدارته، قائلا: "لم تنجز أي إدارة أمريكية ما أنجزته إدارتي"، واصفا اتفاق باريس بشأن المناخ بأنه "كارثة".

أما بايدن، أكد أن الأمريكيين أصبحوا أكثر مرضا وانقساما وفقرا في ظل إدارة ترامب، وأصبح الأثرياء أكثر غنى، واتهم ترامب بأنه "دمية بيد بوتين"، مؤكدا أن الاقتصاد سيصبح أفضل وأكثر أما إذا أصبح الرئيس.

وبشأن "نزاهة الانتخابات الأمريكية"، قال الرئيس ترامب إن التصويت عبر البريد سيؤدي إلى عمليات تزوير كبيرة، واتهم أوباما وكلينتون بالتجسس على حملته الانتخابية.

وقال، قد لا نعرف من الفائز بالانتخابات في الثالث من نوفمبر بسبب التصويت عبر البريد.

أما بايدن، فقد اتهم ترامب بأنه فقط من يؤمن بالتلاعب بشأن تصويت البريد، وتعهد بقبول نتيجة الانتخابات حتى في حال خسارتي، مؤكدا أنه لن يكون هناك تزوير جراء التصويت عبر البريد.

وبدأت المناظرة الرئاسية الأولى بين الرئيس الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن في التاسعة مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وناقش المرشحان ملفات رئيسية منها جائحة كورونا والاقتصاد الأمريكي، ونزاهة الانتخابات، والضرائب والعنف العرقي، بحسب مدير المناظرة المذيع في شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، كريس والاس.

وهذه المناظرة الأولى بين ترامب (74 عاماً) وبايدن (77 عاماً) وتجرى في مدينة كليفلاند في أوهايو، الولاية المتأرجحة والتي ترجّح، مع مثيلاتها من الولايات المتأرجحة بين الحزبين، كفّة من سيفوز في الانتخابات.