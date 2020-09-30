شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تسجل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة النيجيرية خلال الـ 24 ساعة الماضية ، 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وثلاث وفيات . وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في نيجيريا بلغ 58 ألفًا و 596 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 1114 شخصًا.

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