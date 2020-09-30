"المناظرة_الرئاسية".. اشتباكات بايدن وترامب تنتقل لـ"تويتر"

تصدر هاشتاق #المناظرة_الرئاسية، موقع "تويتر" عالميا، حيث سيطرت المناظرة الأولى بين مرشحي الرئاسة الأمريكي الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن على تدوينات المغردين.



وحظى التلاسن والاشتباك بين ترامب وبايدن منذ الدقيقة الأولى للمناظرة باهتمام المغردين، الذين وصفوا الأمر بأنه "أشبه بمباراة الجونة والزمالك في الدور المصري، ووقت الفضائح"، ومنهم من دعا للمذيع، وانقسم المغردون بين مؤيد لترامب وأخر يشجع بايدن.

المناظرة الأولى بين الرئيس دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن شهدت تلاسنا حادا واشتباكا من الدقيقة الأولى لانطلاقها وحتى نهايتها حول الملفات التي تناولتها الـ 90 دقيقة.

وبدأت المناظرة بسؤال عن تعيين ترامب لقاضية المحكمة العليا قبيل الانتخابات، حيث قال الرئيس ترامب: لدينا مرشحة هائلة للمحكمة العليا ونؤكد أنها جديرة بالمنصب، إلا أن منافسه الديمقراطي أكد ضرورة انتظار نتائج الانتخابات قبل اختيار أي مرشح للمحكمة العليا.

وحينما انتقل بايدن لبرنامج الرعاية الصحية، واتهم الرئيس ترامب بالكذب وأنه ليس لديه أي خطة لدعم الشعب في المجال الطبي، قاطعه ترامب.

وبشان إدارة ملف فيروس كورونا، قال بايدن، إن الرئيس الأمريكي فشل في إدارة ملف أزمة تفشي فيروس كورونا، مضيفا أنه كان يعلم خطورة الفيروس منذ شهر فبراير/ شباط ولم يفعل شيئًا، إلا أن الرئيس دونالد ترامب أكد قرب الحصول على لقاح لفيروس كورونا.





وعن الوضع الاقتصادي، أكد الرئيس ترامب تحقيق الولايات المتحدة أرقامًا قياسية، ولكن حكام الولايات الديمقراطية يرفضون فتح الاقتصاد، مؤكدا أنه دفع الملايين كضرائب على مدى سنوات.

واتهم ترامب بايدن بأنه إذا أصبح رئيسًا سيؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي.

إلا أن بايدن، اتهم أصحاب المليارات بعد دفع الضرائب، مشيرا إلى أن ترامب دفع فقط 750 دولارًا كضرائب في 10 سنوات، واتهمه باستغلال القانون الضريبي.





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وأبدى مغرد يدعي ناملس استغرابه من ضعف بايدن في المناظرة، وقال :" لحد الآن من المناظرة الأولى نشوف أن بايدن ضعيف، ولا عنده ردود لأسئلة ترامب.. مو معقول يصير هذا رئيس".

وأعرب مغرد يدعى على الحساني عن دعمه للرئيس ترامب، وقال :" أتمنى التوفيق للسيد ترامب في الفوز لفترة رئاسية قادمة سيشهد فيها العالم استقرار أمني وطفرات اقتصادية بعد انتهاء الجائحة".





وأضاف :" الله يستر من بايدن لا يصير صدق رئيس هو وحزبه اليساري، ويعيش معه العالم اضطرابات سياسة".

مغرد أخر استغرب من التلاسن الحاد بين المرشحين، حيث قال :" ما الذي نشاهده اليوم؟ هل هذا أفضل ما يمكن تقديمه أقوى دولة في العالم؟، خطاب أطفال المدارس لا يصل لحد هذه السخافة وليس خطاب رئاسي".





وقال أخر :إن "المناظرة بين ترامب وبايدن تلك المرة عبارة عن الاتجاه المعاكس".

وأشار مغرد إلى أن ترامب سيجلد بايدن بالقضايا القديمة، وقال :" اليوم بتبدأ المناظرة الرئاسية الأولى واتوقع بتكون حماسية، ترامب بيجلد بايدن بسالفة المخدرات، وقدراته الذهنية والجسدية".





ونقلت مغردة مقتطفات من هجوم بايدن على ترامب وقالت:" بايدن، ترامب دميه بيد بوتين".



