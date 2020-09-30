شكرا لقرائتكم حديقة حيوان تسجن ببغاوات اعتادت استقبال الزوار بالشتائم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم يجد القيّمون على حديقة حيوانات تبعد في مقاطعة "لنكولنشاير" بشرق انجلترا، ومعروفة باحتوائها على أكثر من 100 نوع من الببغاوات، أي حل مع 5 منها، سوى بوضع كل ببغاء في قفص بعيد عن الآخر، بعد أن أدمنت على استقبال الزوار بسيل من الشتائم المتنوعة.

وكانت حديقة Lincolnshire Wildlife Park الأكبر للطيور ببريطانيا، ضمت الببغاوات الخمسة في أغسطس الماضي الى مجموعتها، وهي أفريقية رمادية اللون، فوضعتها في قفص واحد، وفقا ما ألمت به "العربية.نت" من موقع صحيفة Lincolnshire Live المحلية في المقاطعة البعيدة 115 كيلومترا عن لندن "ولأنها كانت في الحجر الصحي معا، وبقفص واحد، فهذا يعني أن المكان كان مكتظا بالبذاءات" طبقا لتعبير Steve Nichols مدير الحديقة، والذي شرح بأنه "كلما ضحك الزوار من شتائم الببغاء، كلما دفعه ذلك الى الشتم أكثر" كما قال.

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ذكر "نيكولس" أيضا، أن رواد الحديقة وجدوا بلغة الببغاء البذيئة نوعا من التسلية في البداية "بينما كنا قلقين على الأطفال المرافقين لهم، لذلك قمنا بابعاد الببغاوات عن الأنظار.. وضعناهم في حظيرة مختلفة، أملا بأن يبدأ كل ببغاء بالتعرف الى ضوضاء ببغاوات أخرى حوله، ثم تم وضع المجموعة بعد الحجر الصحي القصير لعرضها على الضيوف، مفترضين أن الشتم سيتوقف، وبعد 20 دقيقة تقريبا عادت الى البذاءة مجددا (..) لذلك تم اتخاذ قرار بوضع كل ببغاء في مكان منفصل، فهذا أفضل من أن تكون المجموعة مع بعضها في قفص واحد" وفق تعبيره.

روى أيضا، أنه سبق أن اشتهر في الحديقة بوقت سابق من سبتمبر الجاري، ببغاء أصله من الأمازون، أصفر متوّج، اسنه Chico وعمره 9 سنوات، وجذب الكثير من الزوار، لأنه كان يردد أغنية If I Were a Boy للمغنية الأميركية بيونسيه، اضافة إلى أغاني "بوب" أخرى، منها Poker Face للمغنية Lady Gaga كما وأغنية Firework لكاتي بيري، فنشر "شيكو" مناخا من البهجة والتسلية في الحديقة وزوارها.