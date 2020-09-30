ترامب: بايدن انتفع من منصبه السابق.. والأخير: أنت دمية بيد بوتين

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، إن اتهامات الرئيس الحالي دونالد ترامب لابنه ليس لها أساس من الصحة، مضيفًا أن نجله أدى واجبه الوطني في الحرب بالعراق، وقضى هناك عامًا كاملاً، متهمًا الرئيس بأنه تسبب في إفقار ملايين الأمريكيين الذين أصبحوا أكثر انقسامًا وأكثر ضعفًا وأقل صحة في عهده.
وأضاف بايدن، في المناظرة الرئاسية الأولى التي جمعته بترامب، أن العنف زاد بنسبة ٥٠% في عهد ترامب، وأكد أنه سيلغي قانون الضرائب الذي أقره ترامب.
وكان ترامب اتهم منافسه النائب السابق للرئيس السابق باراك أوباما، ونجله هانتر بايدن بأنهما انتفعا من استثمارات بملايين الدولارات في أوكرانيا، بسبب منصب بايدن الأب في عهد أوباما.
كما اتهم بايدن ترامب بأنه أصبح دمية في يد الرئيس الروسي فلادمير بوتين، في إشارة إلى الاتهامات لحملة ترامب بالتعامل مع الروس في ٢٠١٦، للفوز بالسباق الانتخابي أمام منافسته -آنذاك- هيلاري كلينتون.
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