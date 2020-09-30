حظر الشيشة والجاكوزي.. 30 إجراءً لضوابط تشغيل الفنادق العائمة أول أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

بدأت وزارتا السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية، الثلاثاء، أعمال المعاينة والتفتيش على الفنادق العائمة بمحافظة الأقصر، والتي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقًا لضوابط التشغيل، استعدادًا لاستقبال السياح أول أكتوبر المقبل.

يرصد "الخليج 365" الضوابط الخاصة بالفنادق العائمة بحسب غرفة المنشآت الفندقية، وذلك على النحو التالي:

ـ ضوابط استقبال النزلاء:

- تزويد الفندق ببوابة تعقيم وإنهاء إجراءات التسجيل إلكترونيًا باستخدام أقلام أحادية الاستخدام.

- تعقيم حقائب النزلاء وقياس درجة حرارتهم وتوفير عبوات المطهرات عند الاستقبال.

- توخي كافة معايير الحذر لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

- إبلاغ وزارة الصحة فورا حال اكتشاف حالة إيجابية لأحد النزلاء.

- ضرورة إطلاع النزلاء على كل تلك الاشتراطات عبر الموقع الإلكتروني للفندق.

- إلزام النزلاء بارتداء الكمامات داخل المصاعد.

اشتراطات المراسي:

- تخصيص مكان على المرسى لتعقيم الحقائب والأمتعة والتوريدات.

- تحديد أماكن بارزة لتوقف وانتظار الركاب ومراعاة المسافة الآمنة.

- توفير أجهزة قياس حرارة للنزلاء، مع توفير أدوات الوقاية من كمامات ومطهرات.

اشتراطات الغرف:

- مراعاة التنظيف والتعقيم الكامل.

- توفير أدوات الحماية الشخصية والمعلومات الكاملة عن طبيعة الفيروس التاجي.

- عدم تسكين الغرفة لأكثر من شخصين بالغين وطفلين أقل من 12 عامًا كحد أقصى.

- تطهير الكارت الخاص بالغرفة ووضع أكواب أحادية الاستخدام.

Advertisements

- سرعة الإبلاغ عن أية حالات اشتباه وتحويل الحالة المصابة للعزل وتطهير الغرفة محل إقامتها.

اشتراطات المطاعم داخل الفندق:

- حظر البوفيه المفتوح في تقديم الطعام تمامًا، مع حظر تقديم الشيشة.

- قياس درجة حرارة رواد المطعم، وترك مسافة لا تقل عن مترين بين المقاعد ومتر بين الأفراد.

- الاعتماد على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر الإمكان.

- وضع المعقمات ومناديل المطهر على المائدة.

- تطهير مياه حمامات السياحة بأقصى تركيز ممكن من الكلور "5 مجم لكل لتر".

- تطهير المنطقة المحيطة بالحمام مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتسليم الفوط بالغرف لتقليل التواصل.

- يتكرر الأمر نفسه مع صالة الألعاب الرياضية "الجيم" الذي يتم تطهيره بالكامل عند الاستخدام، مع حظر استخدام الجاكوزي.

- مراعاة التزام العاملين بالمطبخ لاشتراطات السلامة والوقاية الصحية من ارتداء الكمامات والقفازات، ووضع سلات قمامة آمنة.

- الاعتماد على أدوات أحادية الاستخدام قدر المستطاع.

- توفير التهوية الجيدة في شتى أرجاء الفندق، وأدوات التعقيم على الموائد، وتعقيم البار بالكامل يوميا.

- توعية النزلاء ووضع اللافتات الإرشادية التي تحافظ على التباعد الاجتماعي.

- التحذير من الأخطاء التي تسبب العدوى.

ضوابط العمال:

- العمل بنصف عدد العاملين في الفندق.

- توفير جهاز الكشف السريع عن الحرارة.

- يلتزم الفندق بتوفير مسكن غير متكدس ولا مزدحم للعاملين لديه، أو العاملين في المحال التجارية التابعة له.

- عدم تشغيل كبار السن مع توعية كافة العاملين بالاشتراطات الصحية الواجبة.