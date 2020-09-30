ترامب: الهيئات الأمريكية دعمت معالجتي لأعمال الشغب وفترة أوباما كانت أكثر عنفًا

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن كل الهيئات في الولايات المتحدة دعمته في معالجته لأعمال الشغب، التي اندلعت خلال الفترة السابقة، مضيفًا أن عهد سابقه باراك أوباما شهد أعمال عنف أكثر مما حدث في ولايته الأولى للرئاسة الأمريكية.

وتابع بايدن، ردًا على منافسه الديمقراطي جو بايدن في أول مناظرة رئاسية جمعتهما اليوم الأربعاء: "‏‎إنك لا تستطيع قول كلمة إنفاذ القانون لأنك ستخسر اليساريين"، وواصل حديثه، قائلاً إن الديمقراطيين لا يردون إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن العام.

وفي كلمته، قال المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، إن هناك حساسية بشأن الأعراق في بلاده، وإن هناك العديد من الأمريكيين يمارسون العنصرية ضد بعضهم البعض، بسبب أصولهم المختلفة وعرقيتهم.

وأشار بايدن، خلال المناظرة، إلى أن الشرطة كان لديها فرصة للتعامل مع مشكلاتها، وأن غالبية رجال الشرطة طيبون ويخاطرون بحياتهم كل يوم لحمايتنا، إلا أن هناك بعض الأشخاص السيئين الذين يجب أن نحاسبهم.

ووجه بايدن اتهامًا لترامب، قائلاً إنه يريد تقسيم الأمريكيين ويغذي الكراهية والعرقية في البلاد.