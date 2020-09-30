بايدن: استمرار ترامب يهدد بمزيد من العنصرية.. والأخير: سيطرنا على الفوضى

محمد اسماعيل - القاهرة - قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن، إن استمرار الرئيس الحالي دونالد ترامب في الحكم، يهدد بمزيد من الحوادث العنصرية في البلاد، مضيفًا إنه سيسعى للعدالة وجعل جميع الأمريكيين بمخلتف أعراقهم وألوانهم ساوسية أمام القانون، حال وصوله إلى منصب الرئيس.

وتابع بايدن، خلال المناظرة الرئاسية الأولى بينه وبين الرئيس الحالي، أنه بعد مقتل جورج فلويد الرجل الأسود على يد شرطي أبيض، وخرجت المظاهرات السلمية، ظهر ترامب يتجول بالبيت الأبيض وأمام الشرطة التي تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين السلمين ليصل إلى كنيسة مقابلة لمقر الحكم ويرفع الأنجيل في وجوهنا.

وادعى بايدن أنه حال استمر ترامب في الحكم فمن الممكن أن يرى الأمريكيون الكثير من الحوادث العرقية والعنصرية كحادث جورج فلويد وغيره.

وقال إن هناك ظلمًا ممنهجًا في الولايات المتحدة ضد بعض الأعراق، لكنه أضاف أن الشرطة بها عناصر جيدة يمكنها التعامل بشكل جيد مع الجميع دون تفرقة في اللون أو العرق.

Advertisements

وأكد أنه يجب أن يكون هناك نظامًا للمحاسبة، معلنًا رفضه لأي أعمال عنف تحدث في البلاد.

ومن جانبه، رد ترامب على حديث بايدن، قائلاً، إنه دعم الولايات بعناصر الأمن ودفع بقوات إضافية للسيطرة على الفوضى، التي اندلعت بسبب اليساريين الفوضويين، متهمًا بايدن بدعمهم.

وأشاد ترامب بتعامل قوات الأمن مع المظاهرات في الولايات الجمهورية، على عكس ما حدث في الولايات الديمقراطية، التي شهدت أعمال عنف كبيرة بسبب دعم الديمقراطيين للفوضويين.​