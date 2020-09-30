الحديث عن الضرائب يشعل مناظرة ترامب - بايدن

محمد اسماعيل - القاهرة - اشتبك المرشحان للانتخابات الرئاسية الأمريكية ٢٠٢٠، الرئيس دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي جو بايدن، بسبب الضرائب، وسط مزاعم عن تهرب الأول من دفع ملايين الدولارت للضرائب، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في وقت سابق قبل بدء المناظرة.
ادعى بايدن، في المناطرة الرئاسية الأولى أمام ترامب، أن الرئيس تهرب من دفع ملايين الدولارات للضرائب، مستغلاً القانون، موجهًا حديثه لترامب، قائلاً: "أنت أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا".
ورد ترامب على بايدن، قائلاً: "لقد دفعت ملايين الدولارات كضرائب على الدخل في ٢٠١٦ و٢٠١٧".
وكان تقرير "نيويورك تايمز" أفاد بأن الرئيس دونالد ترامب لم يدفع أي ضرائب اتحادية على الدخل، خلال 10 أعوام من بين الأعوام الـ 15 الماضية.
وأوضح التقرير أن ترامب، الذي حافظ بشدة على سرية ملفاته الضريبية، وهو الرئيس الوحيد في العصر الحديث الذي لم يعلن عنها، دفع 750 دولارًا ضرائب للحكومة الاتحادية في العام الذي انتخب فيه 2016، و750 دولارًا مرة أخرى في عامه الأول كرئيس.
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