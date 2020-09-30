بايدن يهاجم ترامب بسبب إصراره على إعادة فتح البلاد رغم جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم المرشح الديمقراطي جو بايدن، منافسه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب، بسبب إعادة فتح البلاد وسط جائحة كورونا.
وقال بايدن إنه لا يمكننا إعادة فتح الاقتصاد مع ازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا.
وزعم المرشح الديمقراطي، ترامب سيكون أول رئيس أميركي يغادر منصبه مع وظائف أقل، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية التي ضربت الولايات المتحدة بسبب جائحة كورونا.
وواصل هجومه على ترامب قائلاً إنه يتحدث عن لقحات لا وجود لها في الوقت الحالي، مضيفًا: "إذا التزمنا بارتداء الكمامات حتى نهاية العام يمكننا إنقاذ حياة الآلاف".
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