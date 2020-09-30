ترامب: الديمقراطيون لا يريدون إعادة فتح البلاد إلا بعد الانتخابات لأنهم يعتقدون أنهم يضروننا

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الرئيس دونالد ترامب، إنه سعى لإعادة فتح البلاد بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت بعض الولايات وكانت قد تتسبب في أزمة أكبر إذ استمر الإغلاق.

وزعم ترامب، أنه حال تواجد الديمقراطيون في الحكم خلال أزمة كورونا لمات نحو مليون أمريكي على الأقل.

وقال: "تحدثت مع العلماء والأطباء المختصين وسنحصل على اللقاح" وسخر من بايدن قائلاً إنه يريد إغلاق البلاد لمواجهة كورونا، وينسى أنه ربما تدمر البلاد بإغلاقها.

وقال ترامب، إنهم بنوا أعظم اقتصاد في التاريخ وأنه وافق على إغلاق البلاد لمكافحة الفيروس الصيني.

‏وتابع أن المحافظون الديمقراطيون لا يريدون إعادة فتح البلاد إلا بعد الانتخابات لأنهم يعتقدون أنهم يضروننا.