محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ):
رفض المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كان سيؤيد إضافة المزيد من القضاة إلى المحكمة العليا، إذا فاز الديمقراطيون في الانتخابات وفي الكونجرس.
جاء ذلك في معرض الأسئلة التي تتضمنها أول مناظرة تليفزيونية مباشرة بين مرشحي الانتخابات الرئاسية.
وهدد بعض الديمقراطيين بزيادة عدد القضاة في المحكمة العليا إذا عين الجمهوريون قاضية جديدة في تلك المحكمة قبل الانتخابات المقررة في 3 نوفمبر القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يرفض الرد على سؤال بشأن زيادة عدد قضاة المحكمة العليا حال فوزه في الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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