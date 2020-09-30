ترامب: فوتشي أكد أنني أنقذت آلاف الأرواح من الموت بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن نفسه من الاتهامات التي وجهها إليه منافسه جو بايدن، مؤكدًا أن انتوني فوتشي كبير أطباء الأمراض المعدية في البلاد، قال له إنه أنقذ آلاف الأرواح من وباء كورونا.

وتابع ترامب في رده على بايدن، إن الديمقراطيون يردون تسييس الجائحة، واستغلالها في الانتخابات، مشيرًا إلى أنه حقق إنجازًا في أزمة كورونا.

وقال جو بايدن المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب فشل في أزمة كورونا، وأنه لم يفعل شيء حيال الوفيات التي تخطت ٢٠٠ ألف حالة في البلاد، مشيرًا إلى أن العلماء يتوقعون وفاة ٢٠٠ ألف آخرين.

وادعى بايدن، في المناظرة الرئاسية الأولى أنه كان لديه خطة لمكافحة وباء كورونا.

وواصل بايدن هجومه على الرئيس الأمريكي بسبب النقص في الأدوات الطبية اللازمة في مكافحة كورونا، والتي تسببت في تسارع وتيرة انتشار كورونا في البلاد.