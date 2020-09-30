شكرا لقرائتكم مجلس الوزراء الكويتي يعلن الشيخ نواف الأحمد أميراً للبلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الثلاثاء، الشيخ نواف الأحمد أميراً للبلاد.

وأفاد رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، على تويتر اليوم الثلاثاء أن أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح سيؤدي اليمين الدستورية غداً الأربعاء الساعة 11 صباحاً.

وقال الغانم في التغريدة "التقيت سمو الأمير قبل قليل، وتقرر أن يؤدي سموه اليمين الدستورية أمام المجلس صباح الغد".

وعقب الإعلان عن وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الثلاثاء، تنتقل مقاليد الحكم وفق قانون توارث الإمارة إلى ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي شغل مراكز قيادية مهمة في تاريخ الكويت.

وولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في الخامس والعشرين من يونيو عام 1937 في مدينة الكويت، وهو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة ما بين عامي 1921 و1950 .

الشيخ نواف الأحمد

وللشيخ نواف 4 أبناء وابنة، هم الشيخ أحمد النواف والشيخ فيصل النواف والشيخ عبد الله النواف والشيخ سالم النواف والشيخة شيخة النواف.

وتولى الشيخ نواف الأحمد الصباح العديد من المناصب المهمة، لتبدأ رحلته في العمل السياسي في فبراير 1962، عندما تولى منصب محافظ حولي، حيث تمكن من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية إلى مدينة حضارية وسكنية وتجارية تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي، وتولى مسؤولية محافظة حولي لمدة 16 عاما.

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وفي مارس 1978 تولي حقيبة وزارة الداخلية، خلفاً للأمير الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، الذي تولى منصب ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء في بداية عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

ثم تولى الشيخ نواف منصب وزير الدفاع في يناير 1988، حيث "طور العمل بشقيه العسكري والمدني، وعمل على تحديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع ومدها بكافة الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من المخاطر الخارجية".

يذكر أن الديوان الأميري في الكويت قد أعلن، الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، الشيخ علي الجراح الصباح، في بيان بثه تلفزيون الكويت، وفاة الأمير الذي كان يعالج في الولايات المتحدة منذ يوليو الماضي.

وكان التلفزيون الكويتي قطع في وقت سابق، برامجه المعتادة ليذيع آيات من القرآن.

وكان الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (91 عاما)، قد دخل مستشفى بالولايات المتحدة في يوليو للعلاج بعدما خضع لجراحة بالكويت في نفس الشهر.

والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، كان الأمير الخامس عشر لدولة الكويت، والخامس بعد استقلال بلاده في عام 1961.