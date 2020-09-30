كورونا عربياً: قفزات في إصابات 3 دول.. ووفيّات مصر تقترب من 6 آلاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شعبان:

جرافيك- مايكل عادل:

سجّلت الدول العربية ارتفاعاً في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا المُستجد "كوفيد-19"، ليوم 29 سبتمبر الجاري، حيث سُجّلت 14 ألفاً و940 إصابة جديدة، وصل معها إجمالي المُصابين إلى مليون و646 ألفاً و433 حالة، في حين أودى الوباء بحياة 246 شخصاً جدد، لتبلغ حصيلة الوفيّات 29 ألفاً و583 حالة، حسب مؤشر جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

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ويبدو لافتاً الصعود الكبير الذي يشهده منحنى الإصابات اليومية في كل من العراق والمغرب وتونس؛ فالأولى سجّلت 4 آلاف و724 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، اقترب معها عداد الإصابات من 360 ألف حالة، لتأتي في صدارة الدول العربية من حيث عدد حالات كورونا، علماً بأنها سجّلت أكثر من 30 ألف إصابة خلال الأيام السبعة الماضية. فيما سجّلت الثانية ألفين و76 إصابة جديدة ليوم 29 سبتمبر، بلغ معها إجمالي مصابيها 121 ألفاً و183 حالة، في الوقت الذي سجّلت فيه الثالثة ألفاً و291 إصابة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 17 ألفاً و405 إصابة.

وفي حين سجلت مصر حصيلة وفيات يومية منخفضة بلغت 13 حالة وفاة، ليوم 29 سبتمبر؛ باتت على أعتاب تسجيل 6 آلاف حالة وفاة بـ"كوفيد-19"، بعدما وصل عدد ضحاياها إلى 5 آلاف و914 حالة، علماً بأنها تأتي في المرتبة الثانية بعد العراق من ناحية عدد الوفيات عربياً.

ولم تُسجّل كلٌّ من اليمن والسودان والصومال إصابات أو وفيّات جديدة، ليوم 29 سبتمبر الجاري.